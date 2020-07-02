شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أن إجمالى ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالى الجديد 2020/2021 قد بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه، وهى أكبر زيادة تاريخياً يشهدها أصحاب المعاشات .

وأضافت القباج أن هذه الزيادة يمكن تقسيمها على النحو التالى 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 10مليون مستفيد ،بالإضافة الى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14% و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي ستصرف علي اقساط ربع سنوية.

وأوضحت وزيرة التضامن ان صرف العلاوات الخاصة جاء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية. وان أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص على أن يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في 1 إبريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه .

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد بدأت صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة حيث بدأت امس الأربعاء الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين تبلغ معاشاتهم 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد .

وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين و الثلاثاء (6 و7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.و أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و 9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

أما فئة من تزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو .

وفى السياق ذاته أكدت القباج على ضرورة الإلتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.