26 رحلة طيران دولية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 2045 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 26 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم وعلى متنها 2045 راكبا .

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن إقبال المصريين على حركة السفر والحجز كان مثالا يحتذى به وقالت أن معدل التشغيل قد زاد بصورة ملحوظة مؤكدا أن نسبة التشغيل على الطائرات كانت مثار حديث العديد من القائمين على الصناعة

وأضافت أن المطار قد غادرته عدة رحلات دولية إلى بلجيكا وأمريكا وباريس ولندن وألمانيا وإيطاليا وتركيا وكافة الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الإحترازية للتصدى لجائحة كورونا ،

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وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان