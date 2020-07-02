شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تقر خطة العام الدراسى الجديد في ظل كورونا عقب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، تغطية كاملة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وتقارير عن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

تجديد حبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد 15 يومًا لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب على ودائع المواطنين بالبنوك فى ظل أزمة كورونا

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وزير التعليم العالى: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومى للبحوث 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهى فى مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتى ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي:

صفحات الغش تنشر أجزاء من امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة والتعليم تحقق

نشرت صفحات الغش الإلكترونى على جروبات الواتس آب أجزاء من امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق فيما تتبع غرفة عمليات الوزارة مصدر الورقة وبوكليت الامتحان للتأكد من صحة الأسئلة بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان والتوصل إلى هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة.

الحكومة : إقرار خطة العام الدراسى الجديد فى ظل كورونا عقب امتحانات الثانوية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ماتردد من أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو الجاري.

نقل طالبة قبل دخولها لجنة غرب الأقصر للمستشفى للاشتباه فى إصابتها بكورونا

صرح عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم قبل بدء اللجان اليوم الخميس، الاشتباه في إصابة طالبة بفيروس كورونا وتم نقلها للمستشفى لفحصها والتأكد من إصابتها من عدمه.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـليوم السابع، أنه خلال فحص الطلبة قبل دخول اللجان تم رصد حرارة طالبة مرتفعة في لجنة بمدينة أرمنت غرب المحافظة، ورصد مسئولى الصحة باللجنة أعراض على الطالبة "ج. ع. أ"، فتم على الفور نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لفحصها واتخاذ اللازم.





رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى ملفات عمل الوزارة.. ويؤكد: الحكومة تضع التعليم على أجندة أولوياتها ضمن أهدافها لبناء الإنسان المصرى..وإدراج أبحاث المركز القومى للبحوث لإنتاج لقاح فيروس كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عددا من ملفات عمل الوزارة، واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

واستهل وزير التعليم العالى حديثه، بالإشارة إلى انتظام أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية فى 18 جامعة و80 كلية، حيث يصل عدد هؤلاء الطلاب إلى أكثر من 40 ألف طالب

صفحات الغش تنشر امتحان الأحياء للثانوية العامة والتعليم تتأكد من صحتها

نشرت صفحات الغش الإلكترونى على جروبات الواتس آب أجزاء من امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، فيما بدأت غرفة عمليات الوزارة تتبع مصدر الورقة وبوكليت الامتحان للتأكد من صحة الأسئلة بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان والتوصل إلى هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة.





التعليم تحدد هوية الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى غضون دقائق من تحديد هوية الطلاب المسئولين عن تصوير أجزاء من امتحان مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا للثانوية العامة بعد خروج الأسئلة بعد بدء لجنة الامتحان على صفحات الغش، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.





جروبات غش على الواتس تمد طلاب الثانوية العامة بإجابات أسئلة الفلسفة والأحياء

نشرت جروبات الواتس آب القائمة على الغش، إجابات أسئلة امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والاحياء، لطلاب الثانوية العامة، بعد خروج أسئلة الامتحان منذ قليل، كما شهدت الجروبات طلب بعض الطلاب الذين يؤدون الامتحان، إجابات أسئلة الامتحان.





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فصل مشجع إنجليزى من وظيفته بسبب الاقتراب من رياض محرز فى صورة سيلفى

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن تفاصيل أزمة تعرض لها أحد مشجعى مانشستر يونايتد، بعدما التقى بالنجم الجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى والتقط معه صورة سيلفى، تسببت فى فصله من وظيفته، وقالت الصحيفة إن سبب الفصل يرجع لانتهاك المشجع قواعد التباعد الاجتماعى التى أقرتها الحكومة البريطانية بناءً على تعليمات السلطات الطبية.





الداخلية تضبط أدمن "مجموعة" لتسريب امتحانات الثانوية العامة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالبة بالمنيا لإدارتها "مجموعة" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية زعمت خلالها قدرتها على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة مجموعة على أحد التطبيقات الإلكترونية بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

الإسكان: مد فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك لمدة أسبوعين، حتى يوم 18 يوليو 2020، بدلاً من 4 يوليو 2020، وذلك استجابة لعدد من الطلبات الواردة للوزارة.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.





طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة

يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق موزعين على 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء طلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم "الرياضيات التطبيقية".

الأوقاف: لم نتخذ قرارا بفتح المساجد لصلاة الجمعة حتى الآن

قالت وزارة الأوقاف، إنه في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الأوقاف على عمارة بيوت الله عز وجل فإنها تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم:"وعلى الرغم من إشادتنا بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية فإن التجربة لا تزال موضع التقييم





مصرع 50 شخصا على الأقل فى انهيار أرضى بمنجم لليشم بميانمار

قالت إدارة الإطفاء ومسؤول بوزارة الإعلام في ميانمار إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الخميس بعدما حاصر انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم بشمال البلاد العمال تحت كومة من الوحل.





تغذية دورية لماكينات الـATM بالكاش لتلبية احتياجات المواطنين مع إجازة البنوك

قالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى.





667 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان الفلسفة والأحياء والاستاتيكا

بدأ فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الفلسفة والمنطق والاستاتيكا والأحياء، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الأحياء، وطلاب شعبة علمى رياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة، بإجمالى 667 ألف طالب وطالبة موزعين على 2216 لجنة سير بمختلف محافظات الجمهورية.





حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ6 ملايين حول العالم

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم لتتخطى حاجز الـ 6 ملايين، وفيما تم تسجيل أكثر من 10 ملايين و800 ألف حالة اصابة بالفيروس، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بشكل كبير خلال الأيام الماضية مع إقدام عدد من دول العالم على تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل والتعايش مع الفيروس، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للاصابات والوفيات بالفيروس، حيث تم تسجيل اكثر من 2 مليون و700 ألف حالة اصابة بجانب تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة، وتأتى بعدها دولة البرزايل، التى سجلت أكثر من مليون و400 الف حالة اصابة.