شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5 طلاب للمستشفيات بعد الاشتباه في إصابتهم بكورونا بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت سيارات الإسعاف 5 طلاب ثانوية عامه للمستشفيات بعد إصابتهم بارتفاع درجة الحرارة أثناء أداء الامتحان في الغربية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية بلاغات من الإدارات التعليمية بإصابة عدد من طلاب الثانوية العامة بارتفاع في درجة الحرارة، وتم إخراجهم من اللجان ونقلهم بالإسعاف للمستشفيات. وفي مركز قطور لم تستكمل طالبة الامتحان بعد تعرضها لوعكة صحية وتم استلام ورقة الإجابة الخاصه بها ونقلها للمستشفي. من ناحيه اخرى نقلت سيارتي اسعاف طالبي بالثانوي العام لمستشفى المحلة العام لإصابة أحدهما بمغص كلوي والثاني بكدمه بالقدم وخضعا للعلاج اللازم بالمستشفى.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول طالبين أحدهما مصاب بمغص كلوي والثاني اشتباه كسر بالقدم، وتم إجراء أشعة علي الاخير وتبين إصابته بكدمه بالقدم ولا يوجد كسر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيه اخرى تفقد د.طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الخميس عدد 10 لجان من لجان الثانوية العامة بالسنطة وزفتي للوقوف علي سير أعمال الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين وجميع المشاركين بماراثون الامتحانات لهذا العام. تفقد محافظ الغربية ، لجان مدرسة الشهيد مختار كامل ، ومدرسه كشك الثانويه العسكرية ومدرسه قاسم أمين، ومدرسه السنطة البلد الابتدائية والسنطه البلد الإعدادية المشتركة ومدرسة اللواء جمال شكر الثانويه بالقرشيه ومدرسه الشهيد السعيد الشرملسي الإعداديه بنبن بالقرشيه، كما تابع سير الامتحانات بمدرسة محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا أثناء عودته من جوله السنطه وزفتي .