شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل مصرع نجل سالم أبو لافى وإصابة نجل العرجانى فى حادث بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، صديق الشهيد أحمد منسى، مصرعة برفقة اثنين آخرين، فى حادث انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على الطريق الإقليمى "الإسماعيلية -القاهرة"، دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بينما أصيب نجل إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وشاب آخر فى الحادث.

تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيليةـ إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى طريق "الإسماعيلية- القاهرة"، دائرة مركز القصاصين، نتيجة انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع كل من أيمن سالم لافى 27 عامًا، نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، وسليمان الأطرش 25 عامًا من نفس القبيلة، وعمر مصطفى 26 عامًا من القاهرة، كان برفقتهم فى السيارة، بينما أصيب كل من وسيم إبراهيم العرجانى بكدمة شديدة بالرأس، وعمر محمد الترابين 25 عامًا مصاب بكدمات شديدة بالجسد.

وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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أيمن سالم لافى

جانب من الحادث