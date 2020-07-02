شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تفاصيل قانون مجلس الشيوخ الجديد بعد تصديق الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس. Advertisements فى هذا السياق، يرصد ”الخليج 365” أبرز ما جاء فى قانون مجلس الشيوخ الجديد بعد التصديق عليه:

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