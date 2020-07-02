شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى للشائعات 12 شائعة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح هذه الحقائق

وتضمنت الشائعات تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021 ورفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

Advertisements

وشملت الشائعات إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا وحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن" العداد القانوني"، ووقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، وتداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، وبيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات.

كما احتوت الشائعات على استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، وتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.