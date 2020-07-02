شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومى للبحوث 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنها فى مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.





وأشار الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتى ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي:

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

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ولفت عبدالغفار، إلى أن الفريق البحثى بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومى للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثانى من اللقاحات، وجارى تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها فى التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقى أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة فى حيوانات التجارب.





ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثى بالمركز القومى للبحوث إلى 3 مواد طبيعية لها تأثير عالى مثبط للفيروس، وجارى تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التى تستخدم فى الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووى محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتى تحث الجهاز المناعى على إنتاج أجسام مضادة للفيروس فى 4 أشكال.