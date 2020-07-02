التضامن تنفى استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التضامن، ما تردد من أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق فى دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أنه لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تم تلقى الطلبات فقط، وبالتالى لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلات حج الجمعيات ممن تقدموا، كما أنه سيتم بحث إمكانية استبدال شخص مكان آخر فى قرعة الحج أو السماح لأشخاص جدد بالتسجيل خلال الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية فى موسم الحج عام 2021. Advertisements

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