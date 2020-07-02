شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مواصلة العمل داخل الهيئة على قدم وساق بعد صدور قانون مجلس الشيوخ والقوانين المعدلة لكل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نفاذا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل من العام الماضى.

وبعد تصديق رئيس الجمهورية على قوانين الانتخابات فانه يجرى الان الاستعداد لانتخاب أول مجلس للشيوخ، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على الاعداد لهذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها حيث من المقرر عقد لتحديد موعد لعقد مرتمر صحفى للإعلان عن دعوى الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ومواعيد فتح بابا الترشح والجدول الزمنى للانتخابات.

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وقالت الهيئة في بيان لها أنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور قانون مجلس الشيوخ والقوانين المعدلة لكل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل من العام الماضي.

ووفقاً لذلك فإنه يجرى الآن الإستعداد لانتخاب أول مجلس للشيوخ، ويعكف الجهاز التنفيذي للهيئة حالياً على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الإقتراع، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم ـ نائب رئيس محكمة النقض – اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى أسامه غازي ـ مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.