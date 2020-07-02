شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 20 مريضاً جديداً من «كورونا».. والحصيلة تصل 305 بـ«عزل العجمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية تعافي 20 مصابًا جديدًا من فيروس كورونا، الخميس، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 305 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه تم تحويل حالة جديدة إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيها واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات 84 فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى 462 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.