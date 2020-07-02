شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا القاهرة وسوهاج يستقبلان 930 مصريًا عائدين من الكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أنّ مطاري القاهرة وسوهاج الدوليين يستقبلان، اليوم الخميس، 930 مصريًا عائدين من الكويت على متن 6 رحلات.

وأضافت المصادر، أنّ الرحلات مقسمة على مجموعتين، الأولى تضم 3 رحلات، تقل على متنها 465 راكبا ويستقبلها مطار القاهرة الدولي، والمجموعة الثانية وتضم 3 رحلات تقل على متنها 465 راكبا، ويستقبلها مطار سوهاج الدولي.

وتابعت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي: «شركة العربية- مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو».