شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا القاهرة وسوهاج يستقبلان 930 مصريًا عائدين من الكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أنّ مطاري القاهرة وسوهاج الدوليين يستقبلان، اليوم الخميس، 930 مصريًا عائدين من الكويت على متن 6 رحلات.
وأضافت المصادر، أنّ الرحلات مقسمة على مجموعتين، الأولى تضم 3 رحلات، تقل على متنها 465 راكبا ويستقبلها مطار القاهرة الدولي، والمجموعة الثانية وتضم 3 رحلات تقل على متنها 465 راكبا، ويستقبلها مطار سوهاج الدولي.
وتابعت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي: «شركة العربية- مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو».
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