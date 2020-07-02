شكرا لقرائتكم خبر عن لجان للتفتيش على 124 هيئة شبابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أنها شكلت 8 لجان فنية، بالإضافة إلى لجنة عليا برئاستها مقرها المديرية، للتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة والبالغ عددها 124 هيئة ما بين 84 مركز شباب و76 نادي شعبى بالإدارات الفرعية الثمانية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تزامنا مع قرار عودة الحياة إلى الهيئات الشبابية والرياضية في مصر .

وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجان الفرعية الثمانية تمارس عملها بالتفتيش الدوري صباحاً ومساء على المراكز الشبابية والأندية الشعبية وفحص كل ما يتعلق بتطبيق الضوابط والاشتراطات الوقائية، وترفع تقارير يومية إلى اللجنة العليا التي تضم في عضويتها وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية وشباب الطلائع والرياضة وعضوين من القيادات الشابة، مشيرة إلى أن اللجان الفرعية يترأسها مديرو الفروع وتضم في عضويتها 3 مسؤولين من إدارات المتابعة والهيئات والمالية بكل فرع.

وشددت على اللجان بضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال المرور المفاجئ والدوري على المراكز والأندية الشعبية وإعداد تقرير يومي بالوضع، ورصد أي مخالفات في هذا الشأن ورفعه إلى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين .

ولفتت إلى أن المديرية تتابع عن كثب تنفيذ إجراءات فتح المراكز والأندية وتنفيذ الأنشطة واستقبال الرواد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المختلفة للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم تبليغها وفق الأكواد الاسترشادية المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

كما أجرت «الشريف» جولة ميدانية مساء أمس للتأكد من تطبيق الإجراءات تضمنت 3 مراكز شباب هي الشلالات والأنفوشي والحرية، و3 أندية شعبية هي النادي اليوناني واليخت والصيد، وشددت على الحفاظ على التباعد ومسافة الأمان والتعقيم والتطهير بشكل دوري .

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