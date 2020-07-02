شكرا لقرائتكم خبر عن «أرغب في عمل توكيل».. «العدل» تُطلق تطبيقًا لخدمات الشهر العقاري عبر الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل، الخميس، عن إطلاق تطبيق لخدمات الشهر العقاري، تحت مسمى «أرغب في عمل توكيل»، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني «Play store»، ويبدأ تفعيل خدماته اعتبارًا من الأحد المقبل.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واتساقًا مع نهج وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرًا على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشيًا مع التدابير الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا.