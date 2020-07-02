شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مراقب و3 طلاب بالثانوية للمستشفى لارتفاع درجة حرارتهم بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت طالبة بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الإمام محمد عبده ببنها بارتفاع في درجة الحرارة، وعلي الفور تم استدعاء رجال الإسعاف لنقلها للمستشفي وتم وضعها تحت الملاحظة وتبين من الكشف عليها أنها تعاني من أمراض مزمنه تصلب في الشرايين والعضلات.

كما تلقت غرفة عمليات امتحانات الثانوية المركزية بديوان مديرية التعليم إخطارا بنقل مراقب بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمستشفى ناصر بشبرا الخيمة عقب ارتفاع درجة حرارته، كما تم نقل طالبين بإدارتي الخصوص وغرب شبرا لمستشفى التأمين الصحي عقب الكشف عن ارتفاع درجة حرارتيهما.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية حالة الطلاب الثالثة والمعلم الذين ارتفعت درجة حرارتهم بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبدالبديع العطار مدير إدارة أمن المعلومات بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية وتفقدوا سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين بلجنتى مدرستى ام المؤمنين الثانوية بنات والإمام محمد عبده ببنها وتفقد المحافظ الحرم الأمن بمحيط اللجنتين وبوابات التعقيم وإجراءات التعقيم والتطهير للطلاب وعددا من اللجان كما تفقد حجرات التأمين الصحي والإجراءات الصحية المتبعة حيال الطلاب.