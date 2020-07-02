شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية (تعرف على المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن بعض مناطق غرب المحافظة، بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس.
وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن ضعف وقطع المياه يرجع لبدء أعمال الصيانة الطارئة بالخط الناقل للمياه بمحطة «المنشية 1» وسط الإسكندرية.
وناشدت الشركة المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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