شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظته الروحيه حول «الرجاء» أمام كهنة الإسكندرية عبر «ZOOM» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، اجتماعاً رعوياً مع كهنة قطاع المنتزة في الإسكندرية مساء أمس عبر تطبيق «زووم»، بحضور ومشاركة الأنبا بافلي أسقف عام كنائس قطاع المنتزة ومسؤول الشباب في الكنيسة.

جاء اجتماع البابا عبر «زووم» اتساقا مع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بمنع الزحام.

شارك في الاجتماع قرابة 22 من كهنة القطاع في الإسكندرية بقيادة أسقفهم الأنبا بافلى.

وخلال اللقاء ألقى قداسة البابا كلمة روحية على الآباء الكهنة دار موضوعها حول «الرجاء»، وأجاب على أسئلة المشاركين من الكهنة.

ومن المقرر أن يلتقى البابا كهنة قطاعات الإسكندرية الرعوية الثلاثة الأخرى (شرق ووسط وغرب) يوم السبت المقبل عبر تطبيق زووم أيضاً.

Advertisements