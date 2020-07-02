شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيد بالقوات المسلحة على مجمع مدارس الرياض ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جلسته اليوم الخميس، على إطلاق اسم شهيد القوات المسلحة الرقيب محمود عيد درويش على مجمع مدارس قرية الرياض التابعة لمجلس قروي بني عدي مركز ناصر، وذلك تقديراً للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
كما وافق المجلس أيضاً على إطلاق اسم أحد المواطنين، ويدعى سليم سعد صالح، على المدرسة الابتدائية المقامة على مساحة الأرض التي كان تبرع بها بعزبة صالح سعد، التابعة لمجلس قروي اقفهص مركز الفشن، قبل وفاته، وذلك استجابة للطلب المقدم من أسرته.
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