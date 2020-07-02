شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ المطران منير حنا باختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر بمناسبة اختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية.

وقال قداسة البابا تواضروس في برقية التهنئة التي بعث بها إلى نيافة المطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر: «يَطِيْبُ لِي أَنْ أُهَنِّئَكُم بِاخْتِيَارِكُم رَئِيسًا لِأَسَاقِفَةِ إِقْلِيْمِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ بِالكَنِيْسَةِ الأَنْجِلِيكَانِيَّةِ الأُسْقُفِيَّةِ، ذَاكِرِيْنَ مَحَبَّتَكُم الصَّادِقَةَ الَّتِي أَظْهَرْتُمُوهَا نَحْوَ كَنِيسَتِنَا القِبْطِيَّةِ الأُرْثُوذُكْسِيَّةِ عَبْرَ السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ. وَنُصَلِّي إِلَى اللهِ القَدِيرِ أَنْ يُبَارِكَ عَمَلَكُم وَجُهُودَكُم، فِي اِسْمِهِ المُبَارَكِ».

من جانبه قال «حنا» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» عقب قرار الكنيسة الإنجليكانية باختيار مصر مقرًا لإقليم جديد بإفريقيا يخدم 10 دول وتعيينه رئيساً للقطاع، أن القرار تكريم لمصر ودورها الإفريقي المحوري والتنموي على مر التاريخ، مشيرا إلى دور الكنيسة الأسقفية الثقافي والاجتماعي والحوار الديني ونموه أفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة نهاية العام الجاري 2020 في مصر لتدشين القطاع الجديد، والذي يضم 10 دول أفريقية، حيث سيكون مقره في مصر، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد الاحتفال بالتدشين كل من جوسيا ايدو فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم، وجاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري ورؤساء اساقفة أفريقيا وكبار رجال الدولة المصرية .

يذكر أن الكنيسة الأنجليكانية التابعة لرئيس أساقفة كانتربري أنشأت مؤخرًا إقليم الإسكندرية الذي يضم عشرة دول بشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وهو يعد الإقليم الحادي والأربعين للكنيسة ذاتها في العالم، واختارت المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، رئيسًا لأساقفته.

Advertisements