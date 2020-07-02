المترو يخصص خط ساخن برقم 16048 لتلقى بلاغات الأعطال ومعرفة مواعيد التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت شركة المترو خط ساخن برقم 16048 لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية وتقديم أو بلاغات عن مستوى الخدمة.
وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين والمتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.
كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
وخاطبت شركة المترو شرطة المترو تفعيل غرامة الـ 4 آلاف جنيه ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول المحطات واستقلال خطوط المترو ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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