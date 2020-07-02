شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشحن رصيد عداد الكهرباء بتقنية NFC؟.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الرسمى فيديو يوضح كيفية شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام تقنية Nfc والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الالكترونيه أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :-

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية nfc

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أوآب ستور.

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4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أطلقت رسميا خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من الهاتف المحمول باستخدام تقنية Nfc بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى أى وقت و من أى مكان .