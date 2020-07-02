شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 68150 فصل منذ 2014 وجار إنشاء 14572 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم إنجازه وإضافته فى الفترة من يونيو 2014 حتى تاريخه، موضحة أن عدد الفصول التى تم بنائها من 1 يوليو 2014 68150 فصل دراسى لتقليل الكثافات الطلابية وجارى إنشاء 17296 فصل، إضافة إلى 14572 أعمال صيانة منذ 2014،2015.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، أنه تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ودخلت الخدمة التعليمية وجار تجهيز 3 مدارس أخرى ليصل الإجمالى إلى 18 مدرسة للمتفوقين فى المحافظات المختلفة.

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وأشارت إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم إنهاء من تنفيذ عدد ( 45 ) مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل عدد ( 41 ) مدرسة وتم تشغيل 35 مدرسة فى 2019/2018، كما تم تم تشغيل 6 مدارس في العام الدراسى الحالى وجاري تنفيذ 8 ، حيث تطبق عليها معايير الاستدامة الاقتصاد الأخضر ) ومستهدف فتح 13 ) مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة استيعابية 12880 طالب في العام الدراسى المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء المدارس الدولية الحكومية (بواقع 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج في ثلالث مدارس الاول ( مدرستان في عام 2014 حيث تطبق مناهج البكلوريا الدولية " IBO " هي : المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج ( تاريخ الإنشاء.