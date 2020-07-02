شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تُسير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة و البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصر للطيران على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك اليوم الخميس إنها طرحت تخفيضات على وجهاتها للبحرين ولارناكا وأضافت في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية، فقد أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من البحرين ولارناكا ،حيث ستبدأ رحلات البحرين بمعدل 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا من 2/7/2020 أيام الخميس والسبت والثلاثاء وتزيد إلى خمس رحلات أسبوعية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وقد طرحت الشركة تخفيضا بنسبة 25 % على رحلاتها إلى البحرين مع شراء التذاكر حتى 10 يوليو والسفر حتى 31 يوليو 2020.

Advertisements

من الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر.