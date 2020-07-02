شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة عن امتحان الاستاتيكا: "سهل ولكن طويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المدة الزمنية المقررة لامتحانات مادة الاستاتيكا لطلاب علمى، وخرج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم بعد أداء الامتحان .

وقال الطلاب فور خروجهم من الامتحان لـ"الخليج 365"، إن امتحان مادة استاتيكا سهل ولكن كان طويل، ويحتاج إلى وقت إضافى حيث إن بعض الطلاب داخل اللجنة اشتكوا من تخصيص ساعتين فقط للامتحان .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 2 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.