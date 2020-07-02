شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلات إلى 32 وجهة دولية لنقل 5 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير اليوم الخميس شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى رحلاتها إلى 17 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من ألفي راكب وذلك فى ثانى أيام استئناف حركة الطيران بعد تعليقها مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله، كما تعود اليوم رحلات الناقل الوطنى المصرى من 15 عشر وجهة دولية لنقل أكثر من 3 آلاف راكب قادمين لمصر.

وقالت مصادر بمصر للطيران إن وجهات الطيران المنتظم كانت أمس 14 واليوم زادت لتصل إلى 17 وجهة مابين أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الإحترازية للتصدى لجائحة كورونا.

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وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.