شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: أصلى للشباب لكى يفهم دوره جيدًا وأحب الشخص الواضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح الخامس العشرين من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: أن هذا الإصحاح يروى قصة محاكمة بولس الرسول ولكنه يقدم لنا صورة عن الإنسان الذي لا يترك حقه ويفهم حدوده وما يحاك ضده مما يؤكد شجاعة بولس الرسول رغم اتهامه ورغبتهم في قتله

واستكمل البابا: ضرب بولس المثل للشخص الواثق في فكره الشجاع الواضح الذى يؤمن تماما أن مجريات الأمور تتم من خلال الله مضيفا أحب أن يتحلى الشباب بهذه الصفات مثل بولس شخص واضح ويعرف حدوده فلم يستخدم كلمة خارجة ضد اليهود

وتابع البابا: نصلي من أجل الشباب لكي يفهم دوره جيدًا ويكون شخصيته الواثقة بالإيمان وبمعرفة الله

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وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.