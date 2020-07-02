شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع حمام الزينة بين "الجعفرى" و"الأرباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سيد والشهير بأبو هاجر ، مربي حمام، إن حمام الزينة ينقسم الى قسمين حمام النش أو حمام الفرخ مثل الجعفرى والأرباش.

مواصفات حمام الأرباش

حمام الأرباش من أجمل حمام الزينة وهو حمام قصير شكله متناسق وجميل ويكون حجمه متوسطا وأحيانا فوق المتوسط في العادة حيث يكون منقاره قصير ولونه شمعي ويكون الأرباش عريضا من الأمام وصدره بارز وبه إستدارة واضحه وأرجله تكون قصيره ولا يوجد بها أي ريش ووجود الريش به يعيبه ويكون لونهاأحمر ناصع وذيله قصير جدا ومتناسق وعدد ريش الذيل يكون 12 ريشة ولا يلامس الأرض أي يكون مرتفعا ، وتكون رقبة الحمام الأرباش قصيرة نسبيا وتميل إلي الخلف بشكل واضح قليلا أما الحمام الجعفرى فهو من أجمل وأغرب أنواع حمام الزينة نظرا لشكله خاصة شكل رأس الحمام الجعفري وحجمه وألوانه الجميلة و اليوم نستعرض مميزاته ومواصفاته القياسية من واقع نقاط التحكيم التي تميز بين مستوي الحمام

الرأس 25 نقطة

العين 18 نقطة

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المنقار 12 نقطة

الجسم 20 نقطة

الأرجل 20 نقطة

الأصابع 5 نقاط