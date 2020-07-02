محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمحطة مياه منشأة القناطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتى تبلغ طاقتها 40 ألف م 3 ما يساهم فى توفير المياه بكميات جيدة لمواطنى المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه ، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء الجارية. كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق اعلى استغلال من سور الحديقة. وتابع راشد الأعمال الانشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشى والتى سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة 33 فصل دراسى وسوف تساهم بشكل كبير فى تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسى الجديد . كما تفقد حالة النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم مشددا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبى السكة الحديد بمنطقه بشتيل مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار إلقاء القمامة بالمنطقة موجها بتنظيم موقف الميكروباصات ومنع الوقوف العشوائى . كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ طبقة اسفلت سطحية لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد . Advertisements و تفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الأحمر موجها برفع كفاءة النظافة وأعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى، و كلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الإسطبل لإقامة سوق حضارى عليها لخدمة المواطنين. توجيهات المحافظ جاءت خلال جوله رافقه خلالها إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد عبد الراضى رئيس مركز منشأة القناطر، والعميد محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم. كما تفقد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزى بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر فى زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والوقوف على الخدمات المقدمة ، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى .

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