شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤكدون سهولة الأحياء والفلسفة والمنطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم وشعبة أدبى امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق، فى رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الطلاب بلجان مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة، بمركز منشأة القناطر، بالجيزة، سهولة امتحان الفلسفة والمنطق، مع وجود سؤال به نسبه ذكاء تحتاك الى تفكير.

وأكد طلاب شعبة علمى علوم، سهولة امتحان الأحياء، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا ويؤدوا اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.