شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان آخر مستجدات إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة ادخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات /الشاحنات)، والتى ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبري.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التى توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا الى أهمية البدء فى إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الامثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات الى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحرى والنهري) لتصبح حلقة فى نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

وأوضح كامل الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل فى استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل فى صورة متكاملة فى نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التى تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان. ومن ثم فإن النتيجة النهائية هى الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

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و من جانبه أشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد ؛ لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة و الكفاءة و انخفاض التكلفة، كما ان ذلك من شأنه ان يؤدى الى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن ان توفره الشركة المشتركة المقرر انشاءها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل ؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ و بصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة.

كما اكد وزير قطاع الأعمال على اهمية ان تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الاعمال الذى يمكن ان يتم توفيرها فى ظل الاوضاع الراهنة للبنية الاساسية للسكك الحديدية.

وفى ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين فى كافة الاجتماعات مع الاستشارى الألمانى دورنير والذى يقوم حاليا بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد .