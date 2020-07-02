شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مرجع علمى جديد بمكتبة المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن زيادة حصة مكتبة المعهد القومى للملكية الفكرية، ودعمها بالكتب الفريدة في مجال الملكية الفكرية على مستوى الشرق الأوسط، فى إطار الدعم المتواصل لمكتبة المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن ذلك يأتى انطلاقا من أهمية التنوع فى الكتب بما يسهم في إثراء الفكر وتدفق المعلومات كما أنها تنمي المعرفة وتصقل الشخصيته الوجدانية، وتساهم أيضا فى دعم البحث العلمى فى مجال الملكية الفكرية بما يدفع الى تحقيق نجاحات فى مجال التصنيف الدولى.

وأوضح الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وصول عدد 70 مرجع علمي متميز في هذا المجال من دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، تضاف إلى مراجع المكتبة، حيث تنوعت الكتب فى جميع المجالات التي يهتم بها طلاب المعهد الخاصة بحقوق الملكية الفكرية .

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و يسعى المعهد القومى للملكية الفكرية أن يكون دائما منارة للفكر و للمعرفة ومرجعية علمية فى مجال الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي، ويسعى المعهد إلى إجراء بحوث علمية فى مجال الملكية الفكرية تواكب معايير الجودة العالمية لإعداد كوادر مؤهلة فى الملكية الفكرية لخدمة قضايا المجتمع تحقيقاً للتنمية المستدامة ونشر ثقافة الملكية الفكرية .