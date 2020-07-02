شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء فى يومها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك 60 ألف مواطن زاروا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتى تم تفعيلها الأول من يوليو، موضحا أنه خلال اليوم الأول من تفعيل المنصة إستقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة.

وأضاف شاكر فى بيان له اليوم، أن المنصة تلقت حوالى 3800 طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، كان أكثرها عدداً لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن المنصة إستقبلت أيضاً حوالى 200 استفسار من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، موكدا على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.