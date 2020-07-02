شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الاأهر لامتحان الفيزياء.. ويؤكدون: الأسئلة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفيزياء اليوم الخميس، وأبدى عدد من طلاب لجنة معهد الدكتور طلعت بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر ارتياحهم من مستوى الامتحان، مؤكدين أنه كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب عبد الرحمن إمام احمد، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط إلا فى بعض النقاط خاصة التى من الباب الخامس حيث إن معظم الطلبة بسبب انتشار فيروس كورونا أهملت هذا الباب خاصة إن معظم الطلبة لم يتم شرح الباب لهم.

من جانبه قال الطالب محمد علي رجب، إن الامتحان فيه بعض النقط الصعبة خاصة من الباب الخامس لأنه لم يتم شرحه بسبب توقف الدارسة.

وفى ذات السياق قال الطالب زياد احمد، لا اؤيد اراء زملائي بالنسبة للباب الخامس كويس وسهل لكن في ابواب اخري اكثر صعوبة.

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فيما قال طالب آخر أن الامتحان كان به 60 نقطة وأن الامتحان مقارنة بالأعوام السابقة افضل.

فيما قال الطالب محمد حمادة، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة مباشرة ليس بها فيها مشكلة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى حتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.