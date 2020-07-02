"أرغب في عمل توكيل".. تطبيق جديد من وزارة العدل لخدمات الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق تطبيق تحت مسمى "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Play store".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه يبدأ تفعيل التطبيق من يوم الأحد 5 يوليو الجاري.

يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واتساقاً مع نهج وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيراً على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشياً مع التدابير الإحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.