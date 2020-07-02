الوطنية للانتخابات: نستعد لإجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعدادتها للاستحقاقات النيابية الجديدة، بعد صدور قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، أن العمل يجري على قدم وساق داخل أروقة الهيئة بعد صدور قانون مجلس الشيوخ والقوانين المعدلة لكل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نفاذًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل الماضي.

وتجري الاستعدادات لانتخابات أول مجلس للشيوخ؛ حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حاليًا على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحةفيروس كورونا التي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، اجتماعًا في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعده القاضي أسامة غازي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة، الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمني لهذه الانتخابات.