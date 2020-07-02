ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم وبحوزتهم 4 ملايين جنيه في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال مباحث أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية. كانت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط ث3 أشخاص (تاجر مصوغات ، عاملان - مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة) – حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم ، وقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. Advertisements وضُبط بحوزتهم (4255550 جنيه مصر– 47179 دولار أمريكي – 100 دينار ليبي – 250 درهم إماراتي). بمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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