حاول منعهم من سرقة دراجته.. 3 لصوص يفتحون النيران على عامل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 لصوص فتحوا النيران على عامل حاول منعهم من سرقة دراجة النارية بالشرقية

تلقى مركز شرطة فاقوس اخطار من إحدى المستشفيات باستقبالها "عامل، مُقيم بدائرة المركز "مصاباً برش خرطوش بالوجه والرقبة، وما قرره أنه أثناء قيامه بري أرضه الزراعية "كائنة بذات الناحية" قام شخصان مجهولان بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" ولدى ملاحقته لهما أطلق أحدهما عيار ناري "خرطوش" تجاهه فأحدث إصابته واستوليا على الدراجة النارية وفرا هاربان.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية،أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمون جميعاً بدائرة مركز شرطة أبوكبير).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش- مسدس صوت- سلاح أبيض "خنجر"- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة، وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرهاً عن قائدها بصورة عشوائية، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بإعداد الأسلحة والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهم، وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهم مُستقلين الدراجة النارية شاهدوا دراجة المجني عليه فقاموا بسرقتها وعليها هاتفه المحمول،وحال هروبهم قام "المجني عليه" بمحاولة اللحاق بهم فأطلق أحدهم عياراً من الفرد الخرطوش المضبوط بحوزتهم تجاهه فأحدث إصابته وفروا هاربين.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.