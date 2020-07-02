بثت فيديوهات خادشة للحياء.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "منار سامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في واقعة "منار سامي، فتاة التيك توك" لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف الاستفادة المادية وبرفقتها أحد متجري الأقراص المخدرة.

وأوضحت التحقيقات بأن "منار" بدون عمل و"مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية "تبديد" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتهمة بأنها قامت بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب"وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي ( تيك توك – إنستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام.

وأقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية.

من جانبه قال صديقها المضبوط معها وشهرته "زيكا" بان الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، وأضاف بأنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر وقوع حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها والطرف الآخر.

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وتحفظت جهات التحقيق على هاتف محمول خاص بالمتهمة "محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها "خادشة للحياء" –مبلغ مالي فضلا عن كمية من المواد المخدرة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اعتداء على على القيم والمبادىء لما تحمله من تحريض على الفسق ، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على استفادة مالية.

كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافي للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكنضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها (أحد الأشخاص –له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها )، وعثر بحوزته على (100 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه– 4 هواتف محمولة)، وقيامه بالتخلي عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.