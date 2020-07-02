أخبار مصر | بعد توجيهات السيسي.. محافظة القاهرة تبدأ إزالة عقار الحلمية المخالف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد توجيهات السيسي.. محافظة القاهرة تبدأ إزالة عقار الحلمية المخالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة، منذ قليل، في إزالة عقار الحلمية المخالف، الذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح إحدى المشروعات القومية، منذ أيام.

وأكد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الأجهزة التنفيذية للحي بدأت بالفعل في إزالة العقار، بعد وصول الحفارات إلى موقعه ورفعها أعلى المبنى.

ولفت "هاشم" أن العقار مكون 18 من طابق وبه 8 أدوار مخالفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن العقار، ويتم إزالته وسط تكثيف أمني.

محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.

وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.

محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الاسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الاسمرات، الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

تضمن الحفل إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا

بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان.