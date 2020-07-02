أخبار مصر | عاجل.. الحكومة توضح حقيقة "تقليص الإنفاق على القطاع الصحي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة توضح حقيقة "تقليص الإنفاق على القطاع الصحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020-2021.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، موضحا أن الموازنة العامة 2020-2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بنحو 47% لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2020-2019، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطر الحيوي خاصة في ظل جائحة كورونا.