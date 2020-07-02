أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على أن إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021، بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه وهي أكبر زيادة تاريخيًا يشهدها أصحاب المعاشات.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الزيادة يمكن تقسيمها على النحو التالي 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14% و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي ستصرف على أقساط ربع سنوية.

الصرف وفقا لتوجيهات الرئيس

وكانت وزيرة التضامن قد أعلنت أن صرف العلاوات الخاصة جاء وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية، وأن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص على ان يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ ابريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد بدأت صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، حيث بدأت الأربعاء الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين تبلغ معاشاتهم 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

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الفئات

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء (6 و7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- أما فئة من تزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وفي السياق ذاته أكدت القباج على ضرورة الإلتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.