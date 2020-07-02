أخبار مصر | "اغلب قلقك".. محاضرة "أونلاين" لـ"السياحة والآثار" لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "اغلب قلقك".. محاضرة "أونلاين" لـ"السياحة والآثار" لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تنظيم محاضرة جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس والبث المباشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في بيانها، أن الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تنظم محاضرة بعنوان "اغلب قلقك" غدًا الجمعة، من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة: إن المحاضر تلقيها إيمان مصطفى "لايف كوتش" معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول خلال المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية.

وأضافت أن المحاضرة تتناول أيضًا عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق.

وعلى هامش المحاضرة سوف يتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تمام الساعة التاسعة مساءً.