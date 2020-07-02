مصر | النيابة تنتقل لمعاينة موقع قتل ميكانيكي"بنصل معدني" بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لمعاينة موقع قتل ميكانيكي"بنصل معدني" بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة دار السلام، لمعاينة مقتل ميكانيكى على يد عاطل بمنطقة دار السلام بدائرة القسم.

وأمرت النيابة، باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم، وأمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد بوصول إشارة واردة من مستشفى القصر العيني تفيد بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبانتقال الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام تبين وصول "نور الدين. ح" ميكانيكي مقيم بدائرة قسم دار السلام مصاب بجرح نافذ بالصدر وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم "محمد. ك" وبين المجني عليه بسبب خلافات مالية تطورت بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر وفر هاربا.

وعلى الفور خرجت مأمورية ضبط من قسم شرطة دار السلام وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنوا من ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، تمكنت رعاية الأحداث من ضبط 8 سيدات، لقيامهن باستغلال الأحداث فى التسول، بالقاهرة.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص 8 سيدات "لخمسة منهم معلومات جنائية، بإستغلال الأحداث فى إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن حال استغلالهن لمجموعة من الأحداث أنجالهن في أعمال التسول بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبصحبتهم (19) طفل "حدث"، وبمواجهة المتهمات اعترفن بنشاطهن الإجرامي في استغلال أنجالهن على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل الطفلة "فجر أسامة عبدالعال"، على يد عشيق والدتها، في الجيزة، عن تفاصيل رعب اللحظات الأخيرة التي عاشتها الطفلة، والجريمة التي نفذت خلال ثلاث دقائق.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة تعرضت للاختطاف على يد عشيق والدتها، ويدعى "عيد"، في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الجريمة، حيث أخذها القاتل من المنطقة التي تعيش فيها بالطالبية، إلى المنطقة التي يعيش فيها بالمعتمدية في الجيزة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن القاتل الذي يعمل سباك، بعد أن وصل بالطفلة إلى المنزل الذي يعيش فيه، صعد بها إلى الطابق الثاني، وما أن صعدا حتى هجم عليها وخنقها، وقتلها، حيث تمت الجريمة خلال ثلاث دقائق فقط.