مصر | ضبط 3 أطنان حلوى مجهولة المصدر بالقطامية

ألقت مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 3 أطنان حلوى مجهولة المصدر في القطامية.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط مسئول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (2،671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.