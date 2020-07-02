مصر | لاستيلائه على مليون جنيه من ضحاياه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاستيلائه على مليون جنيه من ضحاياه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط رجال الأمن بوزارة الداخلية، شخص على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بسوهاج، والاستيلاء منهم على أكثر من مليون جنيه، بدعوى توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.
كان قد تلقى فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية تحة إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.
كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي
في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".
وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.