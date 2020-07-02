مصر | لاستيلائه على مليون جنيه من ضحاياه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاستيلائه على مليون جنيه من ضحاياه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الأمن بوزارة الداخلية، شخص على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بسوهاج، والاستيلاء منهم على أكثر من مليون جنيه، بدعوى توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.

كان قد تلقى فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية تحة إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.