مصر | بدون تصريح.. المصنفات تضبط 32 ألف كتاب دراسي أجنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدون تصريح.. المصنفات تضبط 32 ألف كتاب دراسي أجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث المصنفات في ضبط مطبعة بالقاهرة لقيام القائمين عليها بطباعة أكثر من 32 ألف كتاب دراسى أجنبى بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "مالك إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة "دارالسلام" بالقاهرة" بطباعة العديد من الكتب الدراسية الأجنبية والمنسوب صدورها للعديد من الشركات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (عامل بالمطبعة) وعثر بداخلها على اثنين وثلاثين ألف وخمسمائة "كتاب دراسى أجنبى"، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.