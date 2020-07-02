مصر | ضبط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بالجمالية

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات، وعاملان، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى– 47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.