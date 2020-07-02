مصر | إحباط ترويج 600 ثوب قماش مجهول المصدر بالسلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 600 ثوب قماش مجهول المصدر بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، القبض على صاحب مخزن بحوزته 600 ثوب قماش مجهولة المصدر في السلام.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط صاحب مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول "يحمل جنسية دولة عربية" لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (600 ثوب قماش "مختلفة الأنواع") جميعها مهربة جمركيًا و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.