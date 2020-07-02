شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور لامتحان الاستاتيكا والأحياء والفلسفة للثانوية العامة.. و«التعليم» تضبط الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورًا لأسئلة امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا للثانوية العامة. وتداولت صفحات الغش الإجابات بعد مرور نحو 35 دقيقة من بدء اللجنة. وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الصور المتداولة للتأكد من صحتها والتوصل لمصدرها لتوقيع الاجراءات القانونية ضده وتطبيق قانون الغش عليهم. ورصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني، الخميس، حالات الغش الإلكتروني للطالب م.ن.ف بمحافظة سوهاج، والطالب ف.م.ع بمحافظة الشرقية، والطالب ع.ت.غ بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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