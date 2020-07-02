شكرا لقرائتكم خبر عن 667 ألف طالب يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي، اليوم الخميس، 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية.

ويُسلم الطلاب اليوم البوكليت الخاص بالمواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء» بعد حل الامتحان منزليًا.